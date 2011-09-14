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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 17:28 BJT

《外汇动态》欧元/美元波动率维持在高位

0900GMT--欧元/美元波动率周三小幅下跌,现汇大致守在1.36-1.37美元区间,由于担心欧元将进一步下跌,欧元/美元波动率在高位得到良好支撑.

一个月期欧元/美元隐含波动率EUR1MO=报16.0%左右,低于周二的17.1%和周一的18.0%,後者为2009年3月以来最高水准.

法国兴业银行的期权策略师Olivier Korber称,"欧元/美元恢复下跌走势时,波动率还有进一步上升空间.如果欧元/美元跌至1.30美元,波动率将回升至最近的高位上方."

一个月期风险逆转指标(RR)EUR1MRR=ICAP亦持坚,目前报3.4%,偏向欧元卖权,周二报3.75%.(完)

--编译 于春红;审校 蔡美珍

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