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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 17:06 BJT

〔欧洲金融〕欧央行科斯塔称,希腊退出欧元区是不可想象的

路透里斯本9月14日电---萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa)周三称,

* 欧盟基于无国家退出和无违约的原则

* 敦促欧盟加强经济一体化

* 一国的偿债能力取决于债务和利率水平

* 债权人对违约的反应十分不确定

* 欧洲需要考虑欧元区共同债券

* 科斯塔称葡萄牙存在"严重问题",因过去十年储蓄不足

* 科斯塔称葡萄牙银行需要降低杠杆水平,出售资产.(完)

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