〔欧洲金融〕欧央行科斯塔称,希腊退出欧元区是不可想象的

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透里斯本9月14日电---萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa)周三称,
* 欧盟基于无国家退出和无违约的原则
* 敦促欧盟加强经济一体化
* 一国的偿债能力取决于债务和利率水平
* 债权人对违约的反应十分不确定
* 欧洲需要考虑欧元区共同债券
* 科斯塔称葡萄牙存在"严重问题",因过去十年储蓄不足
* 科斯塔称葡萄牙银行需要降低杠杆水平,出售资产.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选