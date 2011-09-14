〔中国债市〕宽裕资金助央票收益率续跌,短期国债则因新债结果上行

路透上海9月14日电---中国银行间债市周三长期券种收益率基本持稳,短券则出现分化.宽裕的流动性使得以央票为主的券种买盘活跃,收益率延续昨日的下行走势;但上午招标的国债收益率明显高于预期,则带动二级市场短期国债收益率走高.

交易员并指出,因市场普遍预期月底流动性将再度吃紧,而且通胀水平也很难快速回落,政策紧缩局面短期难有大的改观,债市方面小波段尚可一见,中长期预期则并不乐观.

"(今天招标的国债)中标利率偏高,博边际的比较多",华东一银行交易员称.他指出,这表明市场对通胀和现券走势的预期并不乐观.招标结束後,二级市场短期国债受其拖累,中期来看市场表现也将受到压制.

受中期资金面及通胀隐忧拖累,中国财政部周三招标发行的一年期固息国债中标利率高于预期.但3.90%的票面利率亦引来更多配置资金关注,并获得了25.1亿元人民币的追加认购,使得该期国债实际发行总量达到325.1亿元.[ID:nCN1964267]

北京一银行交易员并指出,今日拆出隔夜资金的机构较多,因为"最近(公开市场)到期量挺大的,市场资金多,...(通胀)见顶估计差不多,但也不会这麽快下去."

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.2%,与路透调查中值相符,较上月创下的37个月新高6.5%有所回落,当月CPI环比则上涨0.3%.[ID:nCN1953533]

剩馀期限近0.2年的国债040010券CN040010=CFXS成交仍居首,收报100.24元,对应收益率3.4999%,成交105.41亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9702 3.2965

上日 2.9671 3.2844

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9374/3.8584

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8339/3.7909

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4692/4.3932(完)

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