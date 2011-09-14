《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦9月14日电---以下为苏格兰皇家银行(RBS)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 欧元/美元:延续昨日的基调.市场已从偏空的楔形走势中向下突破,但只有在成功击穿上端1.3710的停止单後才形成突破.

昨天下午有报告暗示,美元指数近期未能突破一个关键点位,因此我认为下档空间仅限于前低1.3514或是该水准20/25个点子下方,但届时将寻求在寻获支撑前获利了结.

* 英镑/美元:市场已成功突破1.5751的支撑...不过前面仍有1.5679等待攻克,该点位是今年整体运行区间的23.6%的回档位.

美元指数图表显示,目前有开始见顶的迹象,我倾向于在该水准削减空头持仓,估计抛压将放缓.

在1.5751部分获利了结後,寻求空单全部离场,预计跌势将有所放缓.

美元/日圆:短线在76.37和77.28之间的走势很不确定,不过从技术上看,市场更有可能测试区间下沿.

若升至77.28,寻求抛出.若跌至76.37,则考虑买入.

纽约 当日 今年来 2010年

0848GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3657 1.3680 -0.17 +2.09 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.90 76.92 -0.03 -5.24 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 105.01 105.24 -0.22 -3.31 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.8815 0.8798 +0.19 -5.57 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5761 1.5782 -0.13 +1.04 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9922 0.9861 +0.62 -0.45 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0196 1.0316 -1.16 -0.07 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8179 0.8229 -0.61 +4.98 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 78.430 79.350 -1.16 -5.59 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.860 63.260 -0.63 -0.62 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.20 121.41 -0.17 -4.31 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2462 1.2536 -0.59 -4.99 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 丁琦; 审校 王洋

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