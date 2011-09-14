〔中国汇市〕人民币兑美元略收升,短期或仍有震荡但升值趋势未变(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元小幅反弹

* 海外美元强势未改,人民币短期或仍有震荡

* 人民币明显抗跌,显示升值趋势未完

路透上海9月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三即期汇价小幅收涨.隔夜美元高位回调,今日人民币中间价随之开高,盘中汇价也基本围绕在中间价附近波动.

交易员认为,海外美元强势未改,人民币短期或仍有震荡,但在近期非美货币的弱势下,人民币明显抗跌,显示中期升值趋势可能仍未完结.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3964 6.3915 6.3990 6.3945 6.3982 6.3991

"今天买美元的力道有点强,现在成交和中间价也离的不远,...短期内(人民币)还是跟Global(国际)市场波动,但整个上升的趋势没有变,"上海一外资银行交易员称.

她还指出,今日中国总理温家宝有关欧洲债务问题的讲话,并没有太新以及更具体的内容,对短期内的汇市表现可能影响有限.

中国国务院总理温家宝表示,要防止主权债务危机的蔓延和扩散,中国对欧洲债务问题愿意伸出援助之手,继续扩大对欧洲的投资.[ID:nCN1963957]

东京汇市欧元周三跌向本周所及七个月低位,在希腊、法国和德国电话会议开始前,本已脆弱的风险胃纳遭澳洲通胀数据进一步打击.[FRX/CN]

以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3380/30 6.3290

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3900/20 6.3850

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水460点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3504元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)