〔香港个股〕复星国际与保德信筹建合资寿险公司,拓展金融领域布局(更新版)

(新增公司人士评论和背景)

* 复星国际与保德信获准筹建合资寿险公司,股权各半

* 为国内唯一民企与外资的合资寿险公司

* 复星借此继续拓展金融领域布局

路透上海9月15日电---中国最大综合民营企业--复星国际(0656.HK)正在向股神巴菲特学习,加大保险业的投资.该公司与美国保德信金融集团(PRU.N)已获中国保监会批准筹建合资人寿保险公司,这将是国内唯一的民营资本与外资合资的寿险公司.

据双方联合新闻稿,合资公司起始注册资本金为5亿元人民币,保德信旗下的美国保德信保险公司与复星各自出资50%.合资寿险公司总部将设在上海,在获得保监会等监管机构的最终确认後,合资公司有望于2012年第四季度开业.

通过此次合资,双方各取所需.保德信借此进入高速成长的中国保险市场,而复星则可借助保德信的专业在保险业再布一子,拓展其在金融领域的布局.

"未来公司的发展模式,我们希望向巴菲特学习."复星国际董事长郭广昌表示,复星的优势在于良好的投资能力,而保险公司两大盈利来源之一便是投资收益,希望复星这个优势能给未来的这家合资保险公司带来帮助.

巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(BRKa.N)旗下拥有多家保险公司,例如国民保险公司和GEICO等,保险业务收入已占伯克希尔较大的比重.

而保德信副董事长马克 格瑞尔指出,"这是一个极佳机会能在中国施展拳脚.大家都知道,中国市场有多大,潜力有多大,我们要从深度和广度上扩大中国市场份额."

中国保险市场已经历多年的高速增长,去年人身险的保费收入已超过1万亿元.但目前总体保险深度和密度均远低于全球平均水平,市场存在巨大的发展潜力.类似德国安联保险(ALVG.DE),英国保诚集团(PRU.L)(2378.HK)等国际保险巨头纷纷在中国设立合资公司.

不过,中国的合资寿险公司的盈利能力远不如中国人寿(601628.SS)(2628.HK),中国平安(601318.SS)(2318.HK)等本地领跑者.

**寿险公司盈利尚需时间**

面对目前国内合资保险公司大多业绩不佳的现状,郭广昌坦承,"已做好长期投资准备,...但我们相信会比其他人做的好."

此前有国内媒体报导称,国内20多家合资寿险公司中,去年业绩亏损的家数占比达七成.虽然按惯例寿险公司开业7-8年後才会开始盈利,但这些亏损公司中亦有开业超过8年的,其亏损主要来自承保业务亏损,背後深层次原因是保单内含价值较低及银保渠道拓展费用偏高和铺设新机构投入过大等.

复星还持有总部设于西安的永安财产保险公司18.3%股权.复星国际首席执行官梁信军还对路透表示,近期公司正在考虑投资银行业的可行性,具备高成长特征而估值合适的银行可能会重点关注.

保德信是以受保资产排名的美国第二大人寿保险公司,截止6月底,保德信旗下管理资产约为8,830亿美元.目前保德信集团与光大证券等成立合资基金公司--光大保德信基金管理公司,而保德信保险公司在北京设有代表处.

复星此前已与保德信展开合作.今年1月,双方宣布成立一支大型股权投资基金,保德信和复星将分别出资5亿美元和1亿美元.保德信将成为合伙制基金的有限合伙人(LP),而复星则将担任负责投资决策的普通合伙人(GP).[ID:nCN1545729]

成立于1992年的复星专注于投资受益中国经济成长动力的行业,投资组合涉及医药健康、房地产、钢铁、矿业、零售、服务业及其他投资等领域.(完)