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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 17:09 BJT

〔中国债市〕财政部下周二将进行300亿元国库现金定存招标,期限三个月

路透上海9月14日电---中国财政部周三公告称,将于下周二(20日)进行国库现金定期存款招标,金额300亿元人民币,期限三个月.

刊登在财政部网站的公告显示,本期现金定存起息日为9月20日,到期日12月20日.具体招标时间为9月20日上午9:00-9:30.

今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 1月25日 7月26日 5.90%

二期 300 六个月 3月15日 9月13日 6.23%

三期 300 九个月 4月21日 2012年1月19日 5.70%

四期 400 六个月 5月24日 11月22日 5.50%

五期 500 九个月 6月21日 2012年3月20日 5.90%

六期 300 三个月 7月19日 10月18日 6.03%

七期 300 六个月 8月23日 2012年2月21日 6.50%

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2,400

财政部和央行2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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