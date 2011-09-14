〔中港股市〕恒指与沪市双双收复失土收高,防御类股领涨

路透香港/上海9月14日电---香港股市周三逆转早盘跌势,微幅收高,结束三日跌势.防御类股涨幅压过保险和博彩类股跌幅,但人气偏空,部分基金寻求锁定获利.

恒生指数.HSI一度跌至逾两年最低水平,但午盘在欧洲股票期货高开後反弹.市场预期欧洲共同债券计划有望缓解正在肆虐的欧债危机,推助欧股.

"欧洲开始决堤,"国泰君安证券香港首席投资策略师蒋有衡指出."这是基本面因素,所以过去几个月受重创的投资者开始止血."

恒生指数.HSI收高0.08%至19,045.44点.成交量放大至两周最高水平.中国移动(0941.HK)领涨,扬升2.63%;电能实业(0006.HK)升2.25%.恒生国企指数.HSCE收高0.01%,至9,968.86点.

保险类股和澳门博彩类股加入景气循环类股的下跌行列,意味着小心翼翼的投资者希望尽可能保住已经取得的利润,成交量则增至逾两周高位.

友邦保险(AIA)(1299.HK)给恒指带来的拖累最甚,跌4.5%至3月以来低位.但该股年内迄今累计仍升逾8%,而同期恒指则跌逾17%.

在澳洲博彩类股中,美高梅中国(2282.HK)以3.7%的跌幅居前,成交量为30日成交均值的两倍,股价年内迄今累计升逾12%.金沙中国(1928.HK)及银河娱乐(0027.HK)各跌近2%.

**沪综指小涨**

中国股市沪综指周三震荡小幅收高,钢铁及石化等权重股板块获拉升提振大盘.分析师表示,由于目前外围市场环境仍未明朗,国内股市走势仍显动荡,短线亦不排除反复下探前期低点可能.

沪综指.SSEC收报2,484.827点,涨13.522点或0.55%,日低为2,439.372点.沪市A股成交额升至546亿元人民币,上交易日为517亿.

"短线或仍将试探前期2,437点低位,不过该位置技术支撑还是比较强的,因为现在虽然对国内经济的预期不好,但并没有出现明显恶化."华融证券分析师范贵龙表示.

同时,他也指出,目前市场对外围经济金融情况仍不放心,因解决途径尚不明朗,且在经济增速预期下滑的情况下,欧美可采用的政策手段已不多.

欧债危机愈演愈烈,中国国务院总理温家宝周三称,要防止主权债务危机的蔓延和扩散,中国对欧洲债务问题愿意伸出援助之手,继续扩大对欧投资.同时,中国有能力也有信心继续保持经济平稳较快发展.[ID:nCN1963957]

美股周二收涨,投资者购买近期受创的股票,押注欧洲领导人很快将采取行动遏制希腊债务危机扩散.[.NCN]同期,欧洲股市收涨,但意大利借款成本大幅攀升及对希腊债务违约的担忧则令涨幅受限.[.EUCN]

周三钢铁石化等权重板块领涨大盘并成功带动股指盘中探底回升.西宁特钢(600117.SS)上涨6.01%至10.59元;S上石化(600688.SS)亦大涨4.26%,收报7.59元.

沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,731.4点,涨0.32%,成交量为201,413手.(完)