〔中国风电〕国电联合动力称计划两年内在巴西建厂,初期投资额7-8亿元

路透北京9月14日电---伴随中国价格竞争加剧和市场相对饱和,风电企业海外拓展加速.中国第四大风电设备制造商--国电联合动力技术有限公司表示,计划两年内在巴西投资建厂,初期投资额7-8亿元人民币.

国电联合动力海外业务部负责人彭金柱周三在中国-拉美投资论坛间隙向路透表示,预计公司将在巴西建立设备制造厂和服务中心,以期打开美国、加拿大、阿根廷、乌拉圭、智利,甚至是南非的销售市场.

"巴西的竞争非常激烈,但是政治经济(环境)比较稳定,提供了安全的投资保障...不排除跟当地或中国的投资合作夥伴共同来经营."他称,公司并计划明年在欧洲成立研发中心.

彭金柱表示,目前尚未有在南美投资的中国风电设备企业,若进展顺利,国电联合动力或为首个投资南美的同类中国企业.

今年6月初,美国贸易代表办公室(USTR)证实,中国已同意取消为采用国产零部件的风机制造商提供的一项补贴.

事实上,在中国政府对风电制造商断奶之前,该行业已于2010年结束连续几年的井喷式增长.国内风电整机企业面临产能相对过剩,价格竞争加剧,以及毛利下滑的局面.

星展唯高达分析师Dennis Lam评价称,"中国的风电企业已经发展到无论有没有补贴、都要到海外市场寻求机会的阶段了."[ID:nCN1085642]

此外,国电联合动力预计将在非洲跟随中国一些大的承包公司"借船出海",参与承包项目.

行业机构数据显示,2010年中国共新增风电装机容量1.9千兆瓦(GW),同比增长37.1%;中国风电累计装机容量达4.47GW,首次超越美国成为头号风电市场.

这也迅速培养起一批国内大厂,包括华锐风电(601558.SS)、金风科技(002202.SZ)、东方电气(1072.HK)(600875.SS),明阳风电MY.N等.

国电联合动力技术有限公司隶属于中国五大发电集团之一的国电集团,主要从事风电机组的设计、制造、设计和销售服务.此前报导称,其预计最快今年即可实现首次公开发行(IPO).

国电集团旗下另外一家风电业务公司,亚洲最大风力发电公司--龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)则更早走出中国市场,于今年7月宣布投资加拿大100兆瓦风电项目.[ID:nCH0068433]