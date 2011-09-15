〔中国数据〕8月实际FDI达84.46亿美元,同比增11.1%--商务部

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月16日电---中国商务部周四晚间公布,8月份全国实际使用外资(FDI)金额84.46亿美元,同比增长11.1%.
前8个月全国实际使用外资金额776.34亿美元,同比增长17.7%.
此前数据显示,今年7月实际FDI为82.97亿美元,同比增长19.83%.1-7月实际FDI则为691.87亿美元,同比增长18.57%.[ID:nCN1901461]
历史数据实际投资额(亿美元):
-------------------2011年------------------------- -------------------2010年----------------
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月
84.46 82.97 128.63 92.25 84.64 125.2 78 100.3 140.3 97.04 76.63 83.84 76.02 (完)
--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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