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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 07:47 BJT

〔中国数据〕8月实际FDI达84.46亿美元,同比增11.1%--商务部

路透北京9月16日电---中国商务部周四晚间公布,8月份全国实际使用外资(FDI)金额84.46亿美元,同比增长11.1%.

前8个月全国实际使用外资金额776.34亿美元,同比增长17.7%.

此前数据显示,今年7月实际FDI为82.97亿美元,同比增长19.83%.1-7月实际FDI则为691.87亿美元,同比增长18.57%.[ID:nCN1901461]

历史数据实际投资额(亿美元):

-------------------2011年------------------------- -------------------2010年----------------

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

84.46 82.97 128.63 92.25 84.64 125.2 78 100.3 140.3 97.04 76.63 83.84 76.02 (完)

--发稿 沈燕; 审校 丁淑琴

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