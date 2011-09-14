《中国公开市场预测》三个月央票较上周减半发行,收益率料续走平

* 三个月期央票发行20亿元,较上周减半

* 纵是央票发行利率有所上行,也难以吸引太多需求

* 三个月期央票发行收益率料继续走平

路透北京9月14日电---中国央行公开市场周四三个月期央票将发行20亿元人民币,较上周减半.市场中期资金面预期谨慎,纵是央票发行利率有所上行,也难以吸引太多的需求,料明日三个月期央票发行收益率继续走平.

"央票发行收益率,大家没太多的看法,"北京一国有大行交易员称,"利率已不是价格的问题,而是机构流动性预期的问题."

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,三个月期品种最新收益率报在3.6575%.

中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周三低位盘整.上海一位银行交易员称,虽然目前资金面显宽,但考虑到央行扩大存款准备金上缴基数将会持续对流动性进行回笼,机构对年内流动性情况并不乐观,料资金价格持续下跌的空间有限.[CN/CN]

央行上周四招标发行的40亿元三个月期央票,中标收益率连续第三周持平于3.1618%;当日央行未进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前已经连续八周净投放,累计达3,440亿元,其中上周净投放金额为1,000亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 20

正回购 (周二) 1,100

(周四) 待定

央票到期 900

正回购到期 490

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