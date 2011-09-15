卡扎菲仍在利比亚 将集结部队--发言人

(本文由路透中文网编译提供)

路透突尼斯9月14日电---卡扎菲(格达费)发言人易卜拉欣（Moussa Ibrahim）周三称，卡扎菲仍在利比亚，并且精神状态良好，拥有强大军队的支持。

易卜拉欣通过信号时断时续的卫星电话告诉路透社：“这位领导人（卡扎菲）身体健康，情绪高涨……他当然在利比亚境内。”

“战斗远未结束，超出世界各国的想象。我们仍很强大，我们的军队也是如此……利比亚有大片地区在我们的控制下。我们正在集结部队。”（完）