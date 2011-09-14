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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 18:40 BJT

〔亚洲橡胶〕9月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月14日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 349.1 118 351.0 27

10月 351.4 18 354.1 1

11月 353.3 53 -- --

12月 357.0 230 357.6 59

1月 358.3 405 359.8 140

2月 360.5 3816 361.8 743

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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