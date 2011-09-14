〔伦敦美债〕美国公债小幅下跌,但表现优于德国公债

路透伦敦9月14日电---美国公债周三小幅下跌,但表现优于德国公债,因欧元区债务危机支撑了欧元区以外公债.

美国公债期货TYv1跌1/32至130-05/32.10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR最新报1.9941%,一度测试2%水准,但较本周稍早触及的纪录低位仍不到12个基点.