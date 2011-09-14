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债券 | 2011年 9月 14日 星期三 19:28 BJT

〔伦敦美债〕美国公债小幅下跌,但表现优于德国公债

路透伦敦9月14日电---美国公债周三小幅下跌,但表现优于德国公债,因欧元区债务危机支撑了欧元区以外公债.

美国公债期货TYv1跌1/32至130-05/32.10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR最新报1.9941%,一度测试2%水准,但较本周稍早触及的纪录低位仍不到12个基点.

关于暗示欧盟执委会趋向于发行欧元区共同债券的言论,令德国公债回吐稍早涨幅,亦打压美国公债.美国10年期公债较可比德债收益率之差缩窄约3个基点,至18个基点.

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