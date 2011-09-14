〔美国数据〕9月9日当周抵押贷款申请增加,因贷款利率下降--MBA

路透纽约9月7日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国抵押贷款申请一个月来首次增加,因抵押贷款利率进一步下降.

MBA表示,9月9日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI上升6.3%至638.7.

MBA称,经季节调整的再融资指数升6.0%至3,361.0;经季节调整的购房贷款申请指数上升7.0%至170.8.