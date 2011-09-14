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债券 | 2011年 9月 14日 星期三 19:34 BJT

〔美国数据〕9月9日当周抵押贷款申请增加,因贷款利率下降--MBA

路透纽约9月7日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国抵押贷款申请一个月来首次增加,因抵押贷款利率进一步下降.

MBA表示,9月9日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI上升6.3%至638.7.

MBA称,经季节调整的再融资指数升6.0%至3,361.0;经季节调整的购房贷款申请指数上升7.0%至170.8.

再融资占整体抵押贷款申请的比例升至77.3%,上周为77.1%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.17%,低于前一周的4.23%.(完)

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--编译 梁睿雪;审校 王洋

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