〔马来西亚期市〕棕榈油期货因马币走弱而上涨,美国大豆产量前景施压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达9月14日电---马来西亚棕榈油期货周三逆转盘初跌势,投资者称市场超卖和汇率波动是原因.不过美国大豆产量前景好于预期,令涨幅受限.
指标11月毛棕榈油期货FCPOc3收高1.5%,报每吨3,065林吉特(马币).稍早棕榈油价格一度触及2,989马币的9月6日以来低点.
11月合约成交量为13,520口,周二则为9,876口.
一位在雅加达的交易员说:"有一些来自大连的负面人气...不过现在恢复了.确实是超卖了,此外马币进一步走弱也是原因."
他还表示,中国买盘也是一个支撑因素.
马币触及九个月低点,使得棕榈油相较于那些持有其它货币的投资者更便宜.
指标棕榈油期货价格本周已上涨0.5%,美国大豆产量前景好于预期,限制了涨幅.(完)
--编译 王洋; 审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。