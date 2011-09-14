〔马来西亚期市〕棕榈油期货因马币走弱而上涨,美国大豆产量前景施压

路透雅加达9月14日电---马来西亚棕榈油期货周三逆转盘初跌势,投资者称市场超卖和汇率波动是原因.不过美国大豆产量前景好于预期,令涨幅受限.

指标11月毛棕榈油期货FCPOc3收高1.5%,报每吨3,065林吉特(马币).稍早棕榈油价格一度触及2,989马币的9月6日以来低点.

11月合约成交量为13,520口,周二则为9,876口.

一位在雅加达的交易员说:"有一些来自大连的负面人气...不过现在恢复了.确实是超卖了,此外马币进一步走弱也是原因."

他还表示,中国买盘也是一个支撑因素.

马币触及九个月低点,使得棕榈油相较于那些持有其它货币的投资者更便宜.

指标棕榈油期货价格本周已上涨0.5%,美国大豆产量前景好于预期,限制了涨幅.(完)