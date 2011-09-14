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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 19:51 BJT

〔东南亚股市〕在欧债危机忧虑拖累下回落,银行股遭遇打压

路透曼谷9月14日电---大部分东南亚股市周三下跌,因围绕欧元区债务的忧虑日增,损及市场情绪.银行类股也遭全球银行业危机拖累.

该地区股市面临全球资本流出,因担心欧元区债务危机及全球经济存疑.

受损最为严重的是印尼股市.JKSE,跌1.95%.汤森路透数据显示,印尼股市资金流出规模达1.66亿美元,为8月19日以来最大,与此同时印尼卢比也下跌.

Kim Eng Securities市场策略师Andrew Stotz说:"这是因为资金要汇回本土市场.需要卖出外币,主要是亚洲货币,这导致亚洲货币贬值."

"泰国和亚洲基本面要远远好于西方..."

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