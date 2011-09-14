〔东南亚股市〕在欧债危机忧虑拖累下回落,银行股遭遇打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷9月14日电---大部分东南亚股市周三下跌,因围绕欧元区债务的忧虑日增,损及市场情绪.银行类股也遭全球银行业危机拖累.
该地区股市面临全球资本流出,因担心欧元区债务危机及全球经济存疑.
受损最为严重的是印尼股市.JKSE,跌1.95%.汤森路透数据显示,印尼股市资金流出规模达1.66亿美元,为8月19日以来最大,与此同时印尼卢比也下跌.
Kim Eng Securities市场策略师Andrew Stotz说:"这是因为资金要汇回本土市场.需要卖出外币,主要是亚洲货币,这导致亚洲货币贬值."
"泰国和亚洲基本面要远远好于西方..."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。