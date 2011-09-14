《达沃斯论坛》IMF副总裁朱民称全球经济不会二次探底,但新兴经济风险增加(更新版)

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* 全球经济不会二次探底--IMF副总裁朱民

* 新兴经济体风险在增加,需采取果断措施

* 新兴经济体应收紧货币政策,降低通胀压力

路透大连9月14日电---国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民周三称,全球经济增速在降低,但不会二次探底;新兴经济和发展中国家的风险在增加,必须采取果断措施,来防止未来可能发生的危机.

他在夏季达沃斯论坛上表示,新兴经济体应该收紧货币政策,降低通胀压力,而财政政策则应中性.

当被问及全球经济会否二次探底,朱民称,"从现在来看,哪怕是发达经济也一般不会进入连续两个季度的负增长,从这个意义上来说,我们认为不会进入两次探底,"

不过,他并指出,全球现在处于危机中一个非常关键和危急的阶段,如果政府不能采取果断的有效措施的话,滑入衰退的可能性还是存在的.

欧债危机正愈演愈烈,美国总统奥巴马敦促欧元区大国展现领导能力.有关希腊违约的谈论喧嚣尘上,而市场对意大利的压力益发升温.德国总理梅克尔试图平息有关希腊马上会违约或退出欧元区的说法,但梅克尔是否会和法国总统萨科齐发表共同声明尚不明确,这让市场上上下下.[ID:nCT0397906]

朱民并表示,全世界的低利率和高流动性,使资本在全世界流动,涌入新兴经济体和发展中国家,这对它们的冲击还是会很大.

他指出,新兴经济在过去两年里产生了很大的金融风险,也就是贷款增长比例太高.在危机的解救过程中,新兴经济体通过贷款增加来推动经济的发展,而在全球经济波动和增速下降时,过多的贷款和可能的资产质量就可能产生潜在风险.

亚洲开发银行周三则调降了包括中国在内的亚洲多个国家的经济增长预测.ADB预计,中国今明两年经济增长率分别为9.3%和9.1%,4月时预估分别为9.6%和9.2%.[ID:nCN1963871](完)