〔德国经济〕机构调降德国今明两年经济成长预估,并称衰退风险增高

路透柏林9月14日电---两家研究机构及德国民间银行协会(BdB)表示,德国经济成长速度将远低于此前预期,且衰退风险升高,因海外困境损及出口市场并伤及消费者信心.

德国经济研究机构RWI表示,德国经济今年将成长2.9%,明年将仅成长1%.该机构由德国总理梅克尔的一位主要经济顾问领导.RWI此前曾预期德国2011年和2012年经济成长率料分别为3.7%和1.7%.

德国经济研究机构IWH同样将今明两年经济成长预期分别下调至3.0%和0.8%,而BdB则将2011年和2012年经济成长预估下调至2.8%和1.1%.

"经济衰退风险升高,"RWI周三表示,并指出欧元区债务危机正令消费者和企业不安,而金融领域紧张气氛正在升温,或伤及实体经济.

BdB周三表示,经济动能明显放缓,但并不认为经济一定会出现衰退.(完)