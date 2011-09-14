〔德国经济〕机构调降德国今明两年经济成长预估,并称衰退风险增高

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林9月14日电---两家研究机构及德国民间银行协会(BdB)表示,德国经济成长速度将远低于此前预期,且衰退风险升高,因海外困境损及出口市场并伤及消费者信心.
德国经济研究机构RWI表示,德国经济今年将成长2.9%,明年将仅成长1%.该机构由德国总理梅克尔的一位主要经济顾问领导.RWI此前曾预期德国2011年和2012年经济成长率料分别为3.7%和1.7%.
德国经济研究机构IWH同样将今明两年经济成长预期分别下调至3.0%和0.8%,而BdB则将2011年和2012年经济成长预估下调至2.8%和1.1%.
"经济衰退风险升高,"RWI周三表示,并指出欧元区债务危机正令消费者和企业不安,而金融领域紧张气氛正在升温,或伤及实体经济.
BdB周三表示,经济动能明显放缓,但并不认为经济一定会出现衰退.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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