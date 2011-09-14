〔国际油市〕亚洲柴油9月/10月价差升至五个月高位,因兴隆抢购实货

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月14日电---亚洲柴油市场周三走势强劲,近月跨月价差触及五个月高位,得益于新加坡贸易商兴隆继续在实货市场高价抢购,提振了市场情绪.
路透数据显示,截至0830GMT,9月/10月柴油录得逆价差每桶0.50美元,较上日升0.20美元.10月/11月柴油跨月价差升0.03美元,至正价差0.01美元.该合约将于周五变成近月合约.
兴隆购得本点价窗口的全部四个含硫0.5%的柴油船货,总计63万桶,升水为每桶0.10-0.30美元,高于上日的平价水平.
"兴隆已推动本月的柴油价差,问题在于所有这些船货将运往何方.其可能满足一些我们正看到的印尼需求,"新加坡一位馏分油贸易商指出.
兴隆的买盘助推该基准等级柴油现货价差变为正值,且达到逾四个月来最高水平.兴隆已在本月初以来累计买入逾200万桶柴油.
10月柴油裂解价差升0.18美元,至每桶较迪拜原油升水16.52美元.
航煤裂解价差亦升0.28美元,至每桶18.27美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 122.65 123.05 122.85 122.75 +0.10 +0.08
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.05 122.45 122.25 122.35 -0.10 -0.08
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.75 123.05 122.90 123.20 -0.30 -0.24
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 123.85 124.25 124.05 124.30 -0.25 -0.20
9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.20 122.50 -0.30 -0.24
10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.70 122.20 -0.50 -0.41 (完)
--编译 肖群英;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。