〔国际油市〕亚洲柴油9月/10月价差升至五个月高位,因兴隆抢购实货

路透新加坡9月14日电---亚洲柴油市场周三走势强劲,近月跨月价差触及五个月高位,得益于新加坡贸易商兴隆继续在实货市场高价抢购,提振了市场情绪.

路透数据显示,截至0830GMT,9月/10月柴油录得逆价差每桶0.50美元,较上日升0.20美元.10月/11月柴油跨月价差升0.03美元,至正价差0.01美元.该合约将于周五变成近月合约.

兴隆购得本点价窗口的全部四个含硫0.5%的柴油船货,总计63万桶,升水为每桶0.10-0.30美元,高于上日的平价水平.

"兴隆已推动本月的柴油价差,问题在于所有这些船货将运往何方.其可能满足一些我们正看到的印尼需求,"新加坡一位馏分油贸易商指出.

兴隆的买盘助推该基准等级柴油现货价差变为正值,且达到逾四个月来最高水平.兴隆已在本月初以来累计买入逾200万桶柴油.

10月柴油裂解价差升0.18美元,至每桶较迪拜原油升水16.52美元.

航煤裂解价差亦升0.28美元,至每桶18.27美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 122.65 123.05 122.85 122.75 +0.10 +0.08

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.05 122.45 122.25 122.35 -0.10 -0.08

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.75 123.05 122.90 123.20 -0.30 -0.24

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 123.85 124.25 124.05 124.30 -0.25 -0.20

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.20 122.50 -0.30 -0.24

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.70 122.20 -0.50 -0.41 (完)