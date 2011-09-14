〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差及跨月价差持坚,因供应吃紧

路透新加坡9月14日电---亚洲石脑油价格周三创三日高位,裂解价差亦同时处于四日高位,实货跨月价差则触及两周半高位,因供应吃紧.

交易商已消化印度9月出口将减少的预期,但欧洲往亚洲的出口匮乏状况持续时间长于预期.

有些交易商同样关注台塑年产能70万吨的裂解装置本周重启.该装置此前因管道5月出现火灾而被关闭了大约四个月.

日本公开规格10月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格微升2.75美元至每吨961.75美元.

10月下半月和11月下半月互换逆价差走阔0.5美元至每吨5.50美元,为8月29日触及6美元上方以来的最高位.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK走阔8.08美元,至每吨升水124.08美元,而在过去三日里累计跌9.05美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌0.81美元至每桶17.47美元,为8月26日触及17.20美元以来的最低位.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升0.20美元至每桶10.26美元,为上周五触及每桶11.51美元以来的最高位.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 961.25/962.25 959.00 +2.75

现货石脑油净回值NAF-SIN 104.43/104.53 104.18 +0.30

9月石脑油互换NAF-1M-S 953.00/955.00 953.75 +0.25

10月石脑油互换NAF-2M-S 950.00/952.00 949.75 +1.25

97号现货汽油GL97-SIN 126.70/126.80 126.40 +0.35

95号现货汽油GL95-SIN 123.65/123.75 124.40 -0.70

92号现货汽油GL92-SIN 121.90/122.00 122.46 -0.51

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.42/17.52 18.28 -0.81(完)