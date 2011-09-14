〔全球金融〕欧盟致力于解决欧债危机--美国财长盖特纳

路透华盛顿9月14日电---美国财长盖特纳周三表示:

* 美国经济仍在从危机中复苏,但受到了高油价、日本地震和欧洲问题的打压

* 围绕政治争论的不确定性也令经济增速低迷

* 欧洲当然在致力于解决危机,其有能力采取必要的措施

* 解决金融危机需要做出明确、毫不含糊的承诺

* 欧洲危机关乎美国,因为这带来了经济不确定性

* 相较于以往,美国拥有更强健的财政状况以应对新的风险

* 对于欧洲的美元资金需求,美联储正尽可能地提供帮助

* 欧洲的问题完全处于该地区较大国家的解决能力范围之内

* 基本的策略是修复危机造成的创伤和改善经济的长期基本面

* 政府肩负的责任的是在短期内找到刺激经济增长的途径

* 大部分油价波动是由基本面驱动的,油价已经回落到不太可能压制经济增长的水平

* 市场需要足够的资金以对冲风险

* 希腊改革需要时间

* 如果国会不通过就业促进议案,美国经济增速将下滑

* 美国经济年增速应该会快于分析师预估的2%(完)