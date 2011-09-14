〔全球金融〕欧盟致力于解决欧债危机--美国财长盖特纳

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月14日电---美国财长盖特纳周三表示:
* 美国经济仍在从危机中复苏,但受到了高油价、日本地震和欧洲问题的打压
* 围绕政治争论的不确定性也令经济增速低迷
* 欧洲当然在致力于解决危机,其有能力采取必要的措施
* 解决金融危机需要做出明确、毫不含糊的承诺
* 欧洲危机关乎美国,因为这带来了经济不确定性
* 相较于以往,美国拥有更强健的财政状况以应对新的风险
* 对于欧洲的美元资金需求,美联储正尽可能地提供帮助
* 欧洲的问题完全处于该地区较大国家的解决能力范围之内
* 基本的策略是修复危机造成的创伤和改善经济的长期基本面
* 政府肩负的责任的是在短期内找到刺激经济增长的途径
* 大部分油价波动是由基本面驱动的,油价已经回落到不太可能压制经济增长的水平
* 市场需要足够的资金以对冲风险
* 希腊改革需要时间
* 如果国会不通过就业促进议案,美国经济增速将下滑
* 美国经济年增速应该会快于分析师预估的2%(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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