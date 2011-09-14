〔投行观点〕法国巴黎银行下调今明两年美国原油和布兰特原油价格预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月14日电---法国巴黎银行分别下调今明两年原油价格预估,指由于经济前景进一步恶化,全球石油需求可能将低于预期.
法国巴黎银行将今年美国西德克萨斯中质油(WTI)价格预估下调2美元,至每桶95美元,将2012年WTI预估下调6美元,至每桶101美元,同时调降今年布兰特原油预估价格2美元,至每桶112美元,将2012年布兰特原油价格预估下调8美元,至每桶116美元.
"不过,供应因素,宽松货币政策及持续地缘政治风险,则是变数,"分析师Harry Tchilinguirian在给客户的研究报告中称.(完)
--编译 于春红 ;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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