〔投行观点〕法国巴黎银行下调今明两年美国原油和布兰特原油价格预估

路透9月14日电---法国巴黎银行分别下调今明两年原油价格预估,指由于经济前景进一步恶化,全球石油需求可能将低于预期.

法国巴黎银行将今年美国西德克萨斯中质油(WTI)价格预估下调2美元,至每桶95美元,将2012年WTI预估下调6美元,至每桶101美元,同时调降今年布兰特原油预估价格2美元,至每桶112美元,将2012年布兰特原油价格预估下调8美元,至每桶116美元.

"不过,供应因素,宽松货币政策及持续地缘政治风险,则是变数,"分析师Harry Tchilinguirian在给客户的研究报告中称.(完)