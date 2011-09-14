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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 21:40 BJT

〔表格〕美国8月大豆压榨量为1.18767亿蒲式耳--NOPA

路透华盛顿9月14日电---美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2011年8月 2011年7月 2010年8月

压榨量(1,000蒲式耳) 118,767 122,952 122,397

豆粕出口量(短吨) 473,297 386,812 453,346

豆粕产量(百万吨) 2.85 2.94 2.89

出粕率(磅/蒲式耳) 48.03 47.76 47.23

豆油产量(百万磅) 1,386.1 1,436.6 1,372.1

出油率(磅/蒲式耳) 11.67 11.68 11.21

豆油库存(1,000磅) 2,312,954 2,530,010 2,818,295(完)

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--编译 梁睿雪;审校 王洋

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