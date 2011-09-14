〔国际油市〕亚洲燃料油在六个交易日内首次下跌,成交量放大

路透新加坡9月14日电---亚洲燃料油市场周三在六个交易日内首次下跌,成交量放大,市场人士终于决定了对较长期走势的看法,建立空头部位,卖出逾15万吨10月/11月跨月价差.

偏空看法越加受到重视,因10月点价月还有两天就成为即月.

"两天来市场徘徊在4.00美元左右,交投清淡,目前市场似乎终于决定了向何处去,至少短期内如此,"新加坡一位西方交易商称.

10月/11月跨月价差成交量超过15万吨,与前两个交易日每日约5万吨的成交量形成鲜明对比,今日价格跌至每吨不到4美元,这是四个交易日内的首次.

10月合约卖盘明显,成交量超过10万吨,价格处于643.75-644.25美元区间的低端,每桶较迪拜原油贴水降至不到6.00美元,这是四个交易日内的首次,尽管指标原油价格下挫.

布兰特10月原油期货LCOc1在亚洲市场收盘时下跌0.73美元,报每桶111.69美元.

10月裂解价差扩阔0.11美元,每桶较迪拜原油贴水6.08美元.11月裂解价差走弱0.10美元,报每桶贴水6.20美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 649.80 650.10 649.95 655.25 -5.30 -0.81

现货380CST燃料油 FO380-SIN 641.40 641.70 641.55 646.38 -4.83 -0.75

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 647.00 649.00 648.00 654.00 0.00 0.00

380CST船用燃料油升水 5.60 7.30 6.45 7.63 1.18

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.75 4.25 4.00 4.00 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.50 4.75 4.63 3.65 0.98 26.71 (完)