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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 21:49 BJT

〔美国股市〕开盘上涨,因欧盟官员称将很快提出欧元区共同债券的选项

路透纽约9月14日电---美国股市周三开高,此前欧盟执委会主席巴罗索称,将很快提出欧元区共同债券的选项.投资者将其视为向解决欧元区债务危机迈出的一大步.

道琼工业指数.DJI盘初升64.03点,或0.58%,至11,169.88点,标准普尔500指数.SPX升7.21点,或0.61%,至1,180.08点,Nasdaq指数.IXIC涨19.72点,或0.78%,至2,551.87点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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