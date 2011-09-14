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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 22:05 BJT

〔表格〕美国7月企业库存较前月增长0.4%,预估为增加0.5%

路透9月14日电---美国商务部周三公布,美国7月企业库存较前月增加0.4%,预估为增长0.5%.6月修正後为增长0.4%,前值为增长0.3%.

7月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 7月 6月 (前值) 11年/10年7月

库存 0.4 0.4 0.3 10.6

销售 0.7 0.5 0.4 12.0

(以10亿美元计) 7月 6月 (前值) 10年7月

库存 1,526.2 1,519.9 1,518.5 1,379.8

销售 1,197.7 1,189.4 1,187.8 1,069.5

库存/销售比 1.27 1.28 1.28 1.29 (完)

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--编译 李军;审校 于春红

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