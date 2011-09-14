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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 22:49 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透9月14日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

09/09/11 较上周 较上年 09/09/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 344.2 -5.1 -17.7 346.4 -6.7 -11.0

馏分油 157.1 0.1 -10.4 158.5 1.7 -16.0

汽油 212.7 2.8 -12.6 210.8 1.9 -13.7

取暖油 42.6 0.2 -6.1 41.9 0.0 -8.6

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.6 0.3 0.0 -0.8

煤油型航空燃料 44.3 -0.1 -2.4 43.8 -0.1 -4.6

原油日加工量 14.2 -0.3 -0.5 15.0 -0.4 0.0

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少310万桶,汽油库存减少50万桶,馏分油库存增加70桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 李军;审校 母红

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