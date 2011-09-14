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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 01:07 BJT

〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为3.310%,投标倍数为2.85

路透华盛顿9月14日电---美国财政部称,其30年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 3.310

中值 3.285

低值 3.240

价格/得标

价格 108.310327

高值得标比率 74.48%

投标倍数 2.85

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 13,000,034,200

总投标 37,072,010,200

竞争性投标得标 12,985,241,000

非竞争性投标得标 14,793,200

FED附加 0

初级市场交易商投标 21,572,000,000

初级市场交易商得标 5,621,444,000

直接投标 5,981,000,000

直接投标得标 2,251,854,400

间接投标 9,504,217,000

间接投标得标 5,111,942,600

发行细节

发行日 2011/9/15

到期日 2041/8/15

CUSIP码 912810QS0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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