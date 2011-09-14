〔欧洲汇市〕英镑/美元跌至八个月低位,受对英国增长和银行的担忧拖累

* 英镑/美元低见1.5706美元

* 对英国经济增长的担忧拖累英镑

* 市场担忧英国承担的欧元区银行业相关风险

* 进一步量化宽松政策的呼声高涨,英镑/美元可能跌至1.55

路透伦敦9月14日电---英镑兑美元周三跌至八个月低位,因市场担忧欧元区债务危机对英国经济增长和银行的拖累,英国央行可能不得不采取更多量化宽松措施.

对欧元区债务问题的担忧令投资者对风险货币持谨慎态度,美元受益于避险买盘,美元指数.DXY接近七个月高位.

英镑/美元GBP=D4在欧洲交易时段一度跌至1.5706美元,为1月中以来最低.交易商称,英镑在2009年10月低点1.5708附近获得支撑,2010年10月低点1.5650处的支撑料更为强劲.

"如果欧元区出现问题,英国将无法通过出口拉动经济增长."巴克莱资本外汇分析师Raghav Subbarao称.

"英镑的beta系数更高,依赖主要由出口拉动的经济增长.全球增长环境开始恶化後,英镑一直下滑."

英镑/美元欧洲汇市尾盘报1.5765美元,日内下跌0.1%,此前奥地利财长称,下院无法按计划在9月21日对EFSF改变进行投票,对欧元区问题的担忧加重.

英镑/欧元EURGBP=D4小幅走高至0.8675英镑.将于1400GMT到期的大型0.8700期权主导今日汇价走势.

ING外汇策略主管Chris Turner表示,英镑/美元突破1.5700可能打开跌向1.5500的空间.

国际清算银行(BIS)数据显示,英国银行所承担的意大利以外欧元区国家的风险占该国GDP的14%,高于法国和德国的银行所承担的风险.

近期公布的英国经济数据疲软,很多分析师认为这可能导致英国央行不得不进一步注资并刺激增长.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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