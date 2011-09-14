〔欧元债市〕欧元区共同债券传言拖累德债走低,料跌势短暂

* 德债回落,受累于巴罗索称将提出欧元区共同债券提议

* 跌势不可能持续,因希腊和意大利担忧犹存

* 市场关注西班牙公债标售

路透伦敦9月14日电---德债周三走低,有关欧洲官员将提议发行欧元区共同债券的迹象促使部分投资者转投风险资产,但今日的跌幅与近期的涨势相比不足为道.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三说,执委会将很快提出引进欧元区共同债券的选项,但他警告称这并无法终结已经危及欧洲政治和经济前途的债务危机.[ID:nCT0398558]

德债期货FGBLc1回落86个跳动点,结算价报136.87,从本周稍早触及的纪录高位138.91回落.

不过,被部分市场人士奉为该地区债务问题长期解决之道的欧元区共同债券的前景仍很遥远.

分析师还指出,德国法庭的裁决令德国批准上述动议的机率很低.

德债期货自7月底以来累计攀升逾12个大点,因意大利被卷入危机之中且市场越发担忧希腊可能最终违约.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB日内上扬7个基点,报1.858%,但较长期趋势仍为收益率将回落至近期触及的纪录低位之下.

今日进行的两年期德债标售获良好需求,尽管得标收益率仅为0.51%,接近0.47%的历史低位,这反应出对避险资产的需求强劲.

市场还关注1700 GMT举行的德国总理,法国总统和希腊总理的电话会议.

两年期希腊公债收益率GR2YT=TWEB大幅攀升,一度上扬约3个百分点,接近95%,但稍後回落至87%.

意大利总理的撙节计划赢得信任投票,该国公债面临的压力有所缓解.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB回落10个基点,至5.605%.10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB也面临沉重压力,回落2个基点.

西班牙周四将标售多至40亿欧元新债,测试投资者对该国债券的胃纳.(完)

--编译 母红;审校 李军

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