〔美国债市〕英特尔首次在公司债市场亮相,今日发债活跃

IFR纽约9月14日电---本周发行数宗投资级别公司债.昨日美国一级债券市场发行速度不错,惠普(HPQ.N)和American Honda为债券定价,周三发债活动进一步上升.

美国科技企业主要依靠发行股票和手中的现金,很少发行债券.不过今日英特尔(INTC.O)首次在公司债市场亮相,此前谷歌(GOOG.O)等企业亦首次发债.

评等为A1/A+的英特尔发行五年期、10年期和30年期债券.发债所得将用于回购股票等.美国银行美林、花旗集团和高盛为簿记行.

未来将从ITT Corp(ITT.N)中剥离的Xylem和Excelis今日发债.

其他宣布发债的企业还有PNC Funding、Rio Tinto Finance、America Express Credit、DCP MidstreamDPM.N、Textron(TXT.N)、O'Reilly Automotive(ORLY.O)、PSEG Power(PEG.N)和Southern Power等.

--编译 李富强;审校 李军

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