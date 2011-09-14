〔金属期市〕期铜大跌,受低迷美国经济数据和欧债危机担忧打压

* 令人失望的美国数据和欧元区危机引发期铜下跌

* 期铜与美元的反向关联性加强

* Freeport铜矿罢工提供支撑

* 市场关注:周四公布的美国一周失业数据

路透纽约/伦敦9月14日电---期铜周三大幅下挫至距离2011年低点不到2%的水平,之前一系列令人失望的美国经济数据引发市场担心欧洲债务危机升级已拖累了西方国家成长前景.

欧洲方面显然无法压制住债务风险的散播,周三继续令全球市场不安.危机挥之不去,令投资者的风险胃纳降低至最小程度.

两家法国最大银行债信评等被下调,只是加重了市场的悲观情绪.

"欧洲债务形势在得到改善前会进一步恶化,"金属业顾问公司J.E. Gross主席John Gross警告称.

"今天期铜创下近来新低.实际上,所有金属年内均走低."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑145美元,至每吨8,635美元,距离8月9日触及的2011年低点8,446.25美元仅相距1.7%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1大跌7.20美分,或1.8%,结算价报每磅3.8980美元,临近交易区间3.8850-4.0110美元的下端.

"市场仍主要关注欧洲,不过对于宏观经济状况也非常敏感."南非标准银行分析师Leon Westgate称.

"铜供给面仍未有变动,并继续提供支撑--只要需求面不发生改变的话.因此像零售销售走弱等因素将会打压工业金属人气."

美国8月零售销售成长较前月持平,此前国会在开支问题上争论不休打击消费者信心,令美国经济接近滑向衰退.

一份路透调查周三显示,分析师预计近期美国再度跌入衰退的可能性为三分之一.

"如果衰退当真出现,那麽(每磅)3.90美元的价格就太高了."TD Bank Financial总商品策略师Bart Melek在谈及COMEX期铜价格时表示.

"要有一个刺激因素来推动需求,但是我们却缺乏这一动力."

鉴于宏观经济环境的不确定性,期铜价格与货币市场波动的相关性愈发上升.

盘中稍早,欧元兑美元下跌令金属失去支撑.不过日内稍晚跌势即放缓,因希腊仍将是欧元区一员、并将履行所有的偿债义务的消息提供正面人气,欧元全面反弹.

若浏览期铜价格和美元负相关技术图形,请点选(link.reuters.com/jen73s)

**罢工开始**

近期大型铜矿的罢工行动为供给带来不确定性,并给铜价提供支撑.

一位工会领导人表示,秘鲁Cerro Verde mine工人周三开始无限期罢工.该矿约占全球铜产量的2%.

Freeport旗下印尼Grasberg铜矿工人亦在周三午夜向公司提出有关提薪的最後期限,否则他们将进行为期一个月的罢工.

"印尼Grasberg和秘鲁的Cerro Verde mine铜矿今天都受到罢工困扰.全球铜市的供给情况...料将因此而加剧,这将在中期支撑铜价."德国商业银行分析师团队在一份报告中称.

有关供给面的其他进展方面,根据路透得到的Xstrata Copper演示文稿显示,该公司计划在秘鲁的两家铜矿投资14.7亿美元,目的是在2012年时将该国产量提高60%.

以下为1804GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 390.40 -6.60 -1.66 444.70 -12.21

LME期铝 2359.00 -13.00 -0.55 2470.00 -4.49

LME期铜 8630.00 -150.00 -1.71 9600.00 -10.10

LME期铅 2343.00 -42.00 -1.76 2550.00 -8.12

LME期镍 21370.00 70.00 +0.33 24750.00 -13.66

LME期锡 23350.00 -300.00 -1.27 26900.00 -13.20

LME期锌 2161.00 -32.00 -1.46 2454.00 -11.94

上海期铝 17275.00 -115.00 -0.66 16840.00 2.58

上海期铜 65050.00 -1260.00 -1.90 71850.00 -9.46

上海期锌 16710.00 -235.00 -1.39 19475.00 -14.20

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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