版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 04:52 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货结束六日连跌收涨,受助于空头回补

路透芝加哥9月14日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨,来自空头回补的支撑提振价格,之前小麦期价连跌六日,跌幅高达5.7%.

分析师预计,农业部将于周四上午公布的出口销售报告将显示,上周出口小麦30-60万吨.

埃及的GASC在最近一次标购中再度购买42万吨11月和12月付运的俄罗斯小麦.

美国小麦出口商连续第二周拒绝在埃及的标购中投标,但并未放弃埃及市场.

预计本周末堪萨斯州将出现降雨,但在冬麦生长季节需要更多的降雨.

12月小麦期货WZ1收高2-1/2美分,报7.04-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交64,058口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐