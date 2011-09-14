〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货结束六日连跌收涨,受助于空头回补

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月14日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨,来自空头回补的支撑提振价格,之前小麦期价连跌六日,跌幅高达5.7%.
分析师预计,农业部将于周四上午公布的出口销售报告将显示,上周出口小麦30-60万吨.
埃及的GASC在最近一次标购中再度购买42万吨11月和12月付运的俄罗斯小麦.
美国小麦出口商连续第二周拒绝在埃及的标购中投标,但并未放弃埃及市场.
预计本周末堪萨斯州将出现降雨,但在冬麦生长季节需要更多的降雨.
12月小麦期货WZ1收高2-1/2美分,报7.04-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交64,058口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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