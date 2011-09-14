〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,受累于技术性卖盘和收割预期

路透芝加哥9月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收跌,指标11月合约在过去七日中六日回落,交易商称,受累于技术性卖盘和美国大豆收割开始前的季节性压力.

美国原油期货下跌约1.5%也令大豆期价承压.

成交清淡,大豆期货成交量较250日均值低近25%.

美国全国油籽加工商协会(NOPA)报告,8月压榨大豆1.188亿蒲式耳,7月为1.2295亿蒲式耳.8月的数据略低于分析师预估的1.198亿蒲式耳.

北达科他州东部和明尼苏达州西北部周三稍早气温降至零度以下,威胁这些地区的大豆品质.市场未受上述消息影响.一气象预报机构称,寒流将在周四和周五影响美国中西部更多地区.

美国农业部证实,销售10.6万吨2011/12年付运的大豆给中国.

豆粕期货收涨,豆油期货因油价回落而承压.

全国油籽加工商协会报告称,美国豆油库存为23.13亿磅,低于市场预期的24-24.8亿磅.

CBOT-9月大豆合约到期.大豆未平仓合约降至683口,豆粕未平仓合约为156口,豆油为254口.

CBOT报告,9月大豆合约交割666口,豆油合约交割147口,豆粕合约无交割.

CBOT-11月大豆SX1收挫9美分,报每蒲式耳13.82-3/4美元.9月豆油合约BOc1跌0.41美分,收报每磅56.75美分.CBOT-9月豆粕合约SMc1收高0.6美元,报每短吨357.9美元.

预估CBOT大豆成交量为145,995口,豆油成交63,732口,豆粕成交58,075口.

以下为CBOT农产品期货在1915GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 701.75 13.00 1.9% -11.6%

CBOT大豆Sc1 1374.00 -7.25 -0.5% -1.4%

CBOT豆粕SMc1 357.90 0.60 0.2% -3.3%

CBOT豆油BOc1 56.75 -0.41 -0.7% -1.7%

CBOT小麦Wc1 701.75 13.00 1.9% -11.6%

CBOT稻米RRc1 1759.00 -30.00 -1.7% 25.7%

EU小麦BL2X1 201.75 -1.25 -0.6% -20.1%

NYMEX原油期货CLc1 88.72 -1.49 -1.7% -2.9%

道琼工业指数.DJI 11,335 229 2.1% -2.1%

现货金XAU= 1816.89 -16.41 -0.9% 28.0%

欧元/美元EUR= 1.3757 0.0076 0.6% 3.1%

美元指数.DXY 76.7970 -0.1240 -0.2% -2.8%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1927 26 1.4% 8.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.