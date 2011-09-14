〔纽约期市〕可可期货下跌,原糖10月/3月合约升水攀升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约/伦敦9月14日电---可可期货周三跌至多月低位,盘中跌破支撑位并触发自动卖单,而生产商则选择观望市场是否会进一步下挫.
原糖期货收高,市场关注周四将到期的10月期权合约.10月/3月合约价差升水涨至两个半月最高位.阿拉比卡咖啡收在一个月低位.
多数软商品与其他商品一道走弱,因发行欧元区共同债券的有利言论所产生的乐观情绪消散,同时美国零售销售数据表现不佳.
"宏观经济面现在关注法国银行业,之前评级机构调降部分较大银行债信评等.美元兑欧元也走强,"Sucden Financial的Nick Penney表示.
洲际交易所(ICE)可可期货延续跌势至九个月低位,盘中触发止损卖单并跌破2,850-2,860美元附近的支撑位.
伦敦和纽约可可市场均承压,因当前2010/11作物年的全球供给过剩较为严重.
ICE-12月可可期货CCZ1下滑55美元,或1.9%,报每吨2,810美元,为次月合约2010年12月1日迄今最低结算价.
伦敦市场12月可可期货LCCZ1收低27英镑,或1.5%,报每吨1,823英镑,为6月6日迄今最低结算价.盘中交投旺盛,成交量超过11,000口.
交易商关注ICE原糖10月合约,此前10月/3月原糖期货合约升水SB-1=R收在每磅1.58美分水平,为6月30日至今最高水准.
ICE-10月原糖期货SBV1攀升0.29美分,收报每磅29.70美分.Liffe-10月白糖期货LSUV1跌3.30美元,收在每吨743.70美元,该合约将在周四到期.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1下跌4.60美分,或1.7%,收报每磅2.6570美元,为8月16日迄今最低结算价.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2大跌58美元,或2.7%,报每吨2,086美元,为8月8日以来最低收盘位.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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