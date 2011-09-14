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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 03:52 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收高,面临关键技术阻力位

路透纽约9月14日电---棉花期货周三连续第三天收高,受空头回补和贸易商买盘提振,接近关键技术阻力位.

"我确实觉得需求有所好转...棉纺厂购买意愿有所上升."商品经纪商Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson表示.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1上涨0.66美分,收报每磅1.1367美元,盘中交投区间为1.1159-1.1418美元.

"上周期棉测试200日移动均线,但无功而返.如果突破,将轻松到达1.20美元."Johnson称.

市场等待周四公布的美国农业部每周出口销售报告,可能进一步提振期棉.

洲际交易所(ICE)数据显示,周二棉花期货成交量为11,975口,较周一高逾3,000口.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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