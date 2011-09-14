〔美国债市〕公债价格大多走低,因投资者被股市吸引

* 法国和德国确信希腊未来仍是欧元区的成员

* 130亿美元30年期公债标售强劲,短暂提振债市

路透纽约9月14日电---美国公债价格周三大多走低,因解决欧洲债务危机的举措引发投资者买入股票等风险资产,降低公债避险吸引力.

美国商务部周三公布,8月零售销售较前月持平,预估为成长0.2%,以及今日进行的30年期公债标售获良好需求推动公债短暂上扬,但股市稳定走升打压公债下行.

"8月零售销售不及预期和奥地利下院无法按计划在9月21日对EFSF改变进行投票的确在今日上午提振一些避险买兴."Stone & McCarthy Research Associates市场分析师John Canavan称.

除此以外,债市整日受"较为疲弱基调"主导;不过30年期公债标售一度引发买盘,买盘主要集中在长期公债.

指标10年期公债US10YT=RR尾盘跌3/32,收益率报2.01%.30年期公债上涨19/32,收益率报3.29%.

除了30年期公债以外,公债大多窄幅交投,因解决欧洲债务危机的举措盖过对希腊债务违约的担忧.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三说,执委会将很快提出引进欧元区共同债券的选项.[ID:nCT0398558]

法德领导人向希腊总理表示重要的是实施改革和达到财政目标,同时称确信希腊未来仍是欧元区的成员.[ID:nCN8488677]

"法德领导人的强劲评论在下午的交易中支撑风险资产,打压债市."Canavan指出.

Canavan表示,下周美联储召开为期两天的政策会议前,债市参与者大多观望.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-27/32 (+ 1/32) 0.198

五年期公债US5YT=RR 100-15/32 (- 1/32) 0.900

10年期公债US10YT=RR 101-3/32 (- 1/32) 2.001

30年期公债US30YT=RR 108-25/32 (+25/32) 3.285(完)

--编译 李富强;审校 母红

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