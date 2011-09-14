〔全球金市〕金价因欧洲正面消息而下跌,较高波动性亦减弱避险魅力

* 希腊以及欧债问题迎来正面消息,打压黄金价格

* 金价高波动性削弱避险魅力

* 黄金借贷利率下跌,因投资者现金需求

* 市场关注:周四公布的美国消费者物价指数

路透纽约/伦敦9月14日电---金价周三下跌,因有关解决欧债危机的迫切努力推动投资者回到风险较高的市场.

过去几个月来,黄金交易波动日趋加大.这也开始减弱其作为避险资产的魅力,尽管美国经济疲弱以及更多刺激举措提议令美元承压.

"由于波动性较高,部分投资者可能会出脱黄金,因其避险魅力遭到削弱."汇丰首席商品策略师James Steel称.

1849GMT,现货金XAU=最新下跌0.7%,报每盎司1,821.10美元.

美国期金GCcv1跌3.60美元,结算价报每盎司1,826.50美元.成交量较30日均值低约40%,与本周的清淡交投相符.

现货银XAG=跌1.4%至每盎司40.47美元.

来自欧元区的正面消息拖累黄金日内表现.此前欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三说,执委会将很快提出引进欧元区共同债券的选项.而法国和德国领导人则加速努力令希腊贯彻改革.

黄金期权隐含波动率下滑,周一时曾触及逾两年来最高水平.上周二触及每盎司1,920美元的纪录高位以来,黄金已下跌5%.

"理论上讲,过去两天以来借贷利率骤降对黄金构成了空头作用,因持有者寻求运用黄金来筹资."Steel称.

根据伦敦金银市场协会(LBMA)数据,一个月黄金借贷利率LGLR在0.48%左右.

芝加哥选择权交易所黄金ETF波动率指数.GVZ连续第二天大跌,周一时曾触及两年高位.

正在形成的双顶形态构成空头压力,也造成一部分卖盘现象.分析师表示技术性反转造成金价自上周纪录高位下滑.

若浏览金价技术图形,请点选(r.reuters.com/sen73s)

若浏览经通胀调整黄金价格,请点选(r.reuters.com/pun62s)

**关注欧元区债务问题**

市场对欧债危机恶化的担心,限制金价跌幅.

根据路透周三获得的文件,欧洲各国财长秘密地警告了有关债务问题重现的可能性,因欧元区主权债务"系统性"风险扩散至银行业.

今年迄今位置,流入由实体黄金支持的上市交易基金(ETF)的金属已增加了4%,2010年第三季度则为增加1%.

黄金市场等待下周的美联储政策会议,以获得未来美国货币政策的信号指引.

美联储的量化宽松政策推助了金价上涨.自6月联储推出6,000亿美元公债购买计划以来,金价上涨了40%.

铂金(白金)系金属中,现货铂金XPT=上涨0.1%至每盎司1,811.24美元.现货钯金下跌0.8%,报每盎司715.85美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1826.50 -3.60 -0.2 1813.30 1848.20 150,090

COMEX白银期货 SIU1 40.533 -0.660 -1.6 40.310 41.410 34,908

COMEX铂金期货 PLV1 1815.90 2.40 0.1 1805.20 1831.50 7,189

COMEX钯金期货 PAU1 721.00 -7.50 -1.0 720.05 735.95 1,704

现货金 XAU= 1821.10 -12.20 -0.7 1813.10 1844.39

现货银 XAG= 40.470 -0.560 -1.4 40.320 41.290

现货铂金 XPT= 1811.24 0.97 0.1 1806.00 1824.50

现货钯金 XPD= 715.85 -5.65 -0.8 718.75 730.47

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=