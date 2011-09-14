〔美国债市〕较低票息MBS利差收窄,抵押贷款银行卖盘被抵消

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR芝加哥9月14日电---周三的消息和美国抵押贷款支持证券(MBS)市场的反应均与欧洲情势有关.股市受希腊,法国和德国领导人电话会议後有关希腊仍将是欧盟一员的消息推动上扬,未受为欧盟财长会议准备的文件警告债务危机已演变成"系统性"危机的路透报导影响.
公债仍受到基本的避险买盘支撑,五年和10年期公债价格回落,部分因为来自欧洲的账户抛售公债套现.1900GMT,10年期公债回落5/32,至101-00,收益率报2.011%.2/10年期收益率差扩阔3.3个基点,至181.5个基点.短期波动性小幅攀升.道指收涨1.27%.
Tradeweb显示,买盘多于卖盘,但成交清淡,仅为30日均值的78%.对票息较低MBS的买兴仍然强劲,尤其是保险公司,长线投资者和对冲基金对票息为4%区域MBS的买盘.对较低票息MBS买兴改善盖过了抵押贷款银行10亿美元的卖盘.另外,票息为5.5%和6%的MBS因货币基金经理获利了结而承压.
周四将有大量数据公布,其中包括,8月CPI数据,上周初请失业金人口数据,第二季经常账馀额,实质所得和纽约和费城联储制造业数据等.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。