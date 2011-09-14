〔美国债市〕较低票息MBS利差收窄,抵押贷款银行卖盘被抵消

IFR芝加哥9月14日电---周三的消息和美国抵押贷款支持证券(MBS)市场的反应均与欧洲情势有关.股市受希腊,法国和德国领导人电话会议後有关希腊仍将是欧盟一员的消息推动上扬,未受为欧盟财长会议准备的文件警告债务危机已演变成"系统性"危机的路透报导影响.

公债仍受到基本的避险买盘支撑,五年和10年期公债价格回落,部分因为来自欧洲的账户抛售公债套现.1900GMT,10年期公债回落5/32,至101-00,收益率报2.011%.2/10年期收益率差扩阔3.3个基点,至181.5个基点.短期波动性小幅攀升.道指收涨1.27%.

Tradeweb显示,买盘多于卖盘,但成交清淡,仅为30日均值的78%.对票息较低MBS的买兴仍然强劲,尤其是保险公司,长线投资者和对冲基金对票息为4%区域MBS的买盘.对较低票息MBS买兴改善盖过了抵押贷款银行10亿美元的卖盘.另外,票息为5.5%和6%的MBS因货币基金经理获利了结而承压.

周四将有大量数据公布,其中包括,8月CPI数据,上周初请失业金人口数据,第二季经常账馀额,实质所得和纽约和费城联储制造业数据等.(完)

--编译 母红;审校 李军

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