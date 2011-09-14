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市场报道 | 2011年 9月 15日 星期四 05:34 BJT

〔加拿大股市〕受欧元区释然情绪推动收涨,黄金股拖累材料股收跌

路透多伦多9月14日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周三跟随全球股市上扬,因欧洲领导人再度显示出遏制欧元区债务危机的迫切性.

欧盟执委会主席巴罗索称将很快提出引进欧元区共同债券的选项,这扶助提升风险意愿并在稍早提振股市.许多市场人士将欧元区债券视为缓和该地区债务危机的关键工具.

另外,意大利政府的撙节计划获议会通过也增加了市场的释然情绪.

近期跌势中受创严重的油气股攀升2.07%,领涨大盘.Suncor Energy (SU.TO)急升3.1%;Cenovus Energy (CVE.TO)劲扬3.5%;Canadian Natural Resources(CNQ.TO)收涨2.2%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升87.90点,或0.72%,报12,293.38点.10大类股中有九类上扬.

黄金股拖累原材料类股收跌0.4%,因金价下滑.(完)

--编译 母红;审校 李军

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