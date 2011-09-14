〔美国债市〕今日有四宗ABS交易扩大规模,本周新券发行活跃

IFR纽约9月14日电---四宗近期发行的有资产担保的证券(ABS)交易周三扩大规模,因投资者买兴强劲.

一宗宝马发行的由优质零售汽车贷款支持的交易BMWOT 2011-A的规模从10亿美元扩大至12.5亿美元.CNH发行的一宗设备支持的交易规模从7.72亿美元扩大至8.5亿美元.一宗Discover发行的信用卡贷款支持交易规模从7.5亿美元扩大至8亿美元,另一宗通用金融(GE.N)发行的信用卡交易规模从5.72亿美元扩大至8.581亿美元.

投资者买入任何相对安全的,可能为其带来高出公债和现金投资收益的利差产品.由信贷品质不断改善的消费者贷款支持的美国ABS就是其中之一.

另外,Carmax (KMX.N)和Ally Financial GKM.N发行的汽车ABS今日也定价.Entergy Louisiana (ETR.N)的证券化交易预计将在明日定价.

宝马的汽车贷款ABS由美银美林和加拿大皇家银行负责承销.定价较定价指导收窄.名为CNH 2011-B的设备ABS也是如此.(完)

--编译 母红;审校 李军

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