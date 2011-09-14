日韩经济指标预测--9月15日-9月22日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月15日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月12日当周-------------------------------
9月15日(四)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 8月修正值 -- 顺差8.2
出口(较上年同期) -- +27.1%
进口(较上年同期) -- +29.2%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 8月 -- -1.3%
进口物价(较上年同期) -- +9.8%
9月16日(五)
暂无重要经济数据公布.
-----------------------------------9月19日当周------------------------------
9月19日(一)
暂无重要经济数据公布.
9月20日(二)
2300 韩国失业率 8月 -- 3.3%
2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 -- 顺差725
出口(较上年同期) -- -3.3%
进口(较上年同期) -- +9.9%
9月21日(三)
暂无重要经济数据公布.
9月22日(四)
暂无重要经济数据公布.(完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。