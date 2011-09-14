〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连升五天,至近九个月高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦9月14日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三升至近九个月高位,因船货持续销往中国.
不过经纪商称,由于货运衍生品合约卖盘以及船只供过于求,关于该指数保持上升持续性的疑虑升温.
该整体指数.BADI涨1.37%或26点,至1,927点,为连续第五天上升,且为去年12月20日以来最高.
澳洲和巴西对中国的煤炭和铁矿石出口走坚,一直在推动该指数上扬.日本的煤炭进口也有所升温.而周二之前货运衍生品合约交易活跃也提振了市场人气.
该指数上个月一度连跌18个交易日,跌至逾三个月最低水准.其走势仍不稳,而且较上年同期水准仍下跌逾35%.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周三上升1.0%,平均获利升至每日28,826美元,为12月6日以来高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬1.4%,平均获利达13,930美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。