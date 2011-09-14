〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连升五天,至近九个月高位

路透伦敦9月14日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三升至近九个月高位,因船货持续销往中国.

不过经纪商称,由于货运衍生品合约卖盘以及船只供过于求,关于该指数保持上升持续性的疑虑升温.

该整体指数.BADI涨1.37%或26点,至1,927点,为连续第五天上升,且为去年12月20日以来最高.

澳洲和巴西对中国的煤炭和铁矿石出口走坚,一直在推动该指数上扬.日本的煤炭进口也有所升温.而周二之前货运衍生品合约交易活跃也提振了市场人气.

该指数上个月一度连跌18个交易日,跌至逾三个月最低水准.其走势仍不稳,而且较上年同期水准仍下跌逾35%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周三上升1.0%,平均获利升至每日28,826美元,为12月6日以来高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬1.4%,平均获利达13,930美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)