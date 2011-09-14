《欧洲金融焦点》欧盟警告信贷紧缩危机迫近,法国银行业受创

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 欧盟官员就系统危机风险向各国财长发出警告
* 穆迪调降法国兴业银行和法国农业信贷银行评级一个级距
* 巴罗索有关欧元区共同债券的提议提振市场
* 盖特纳呼吁欧盟采取进一步努力解决危机
* 德法两国领导人要求希腊遵守计划
路透波兰弗罗茨瓦夫/巴黎9月14日电---根据路透周三获悉的文件,欧洲各国财长被秘密警告,因欧元区主权债务的"系统性"危机向银行业扩散,信贷紧缩有复发的危险.
在一份为周五和周六在波兰举行的财长会议而准备的报告中,欧盟一些高层官员表示,欧元区17国面临由主权债务、银行融资和经济负增长构成的恶性循环.
"今年夏天,主权债务市场的紧张形势愈演愈烈,银行业融资风险越发增大,多个市场和国家受到波及,这场危机已经变成为系统性危机,"颇有影响力的欧洲经济暨财政事务理事会称.
"应该进一步增强银行的资源,"这份报告在措辞上呼应了国际货币基金组织(IMF)的说法,後者呼吁采取紧急行动充实银行业资本.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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