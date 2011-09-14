《欧洲金融焦点》欧盟警告信贷紧缩危机迫近,法国银行业受创

* 欧盟官员就系统危机风险向各国财长发出警告

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路透波兰弗罗茨瓦夫/巴黎9月14日电---根据路透周三获悉的文件,欧洲各国财长被秘密警告,因欧元区主权债务的"系统性"危机向银行业扩散,信贷紧缩有复发的危险.

在一份为周五和周六在波兰举行的财长会议而准备的报告中,欧盟一些高层官员表示,欧元区17国面临由主权债务、银行融资和经济负增长构成的恶性循环.

"今年夏天,主权债务市场的紧张形势愈演愈烈,银行业融资风险越发增大,多个市场和国家受到波及,这场危机已经变成为系统性危机,"颇有影响力的欧洲经济暨财政事务理事会称.