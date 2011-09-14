更正:《美国经济焦点》8月零售销售持平,美国仍面临衰退威胁

(更正:因译文有误,内文第四段应为向下修正了"7月的增幅",非"6月和7月")

* 8月零售销售和PPI均较上月持平

* 经济濒临衰退

* 核心零售销售较前月成长0.1%

* 核心PPI上涨0.1%

路透华盛顿9月14日电---由于国会在减赤问题上争论不休打击消费者信心,美国零售销售成长在8月停滞,导致经济更加濒临衰退.

该疲弱数据让美国联邦储备理事会(FED,美联储)面临更大压力,必须设法提振经济.而另一份显示8月批发(趸售)物价持平的报告,则可能支持美联储内部要求采取行动的呼声.

"经济确实在放缓,"纽约瑞穗证券的首席分析师Steven Ricchiuto表示,"这是全面放缓,这点很关键."

美国商务部周三公布,8月零售销售与7月持平.政府同时向下修正了7月的增幅.详情请点击[ID:nCN1896735]

该数据是显示美国面临衰退危险的最新有力证据.先前其它报告已经显示,8月就业零增长,9月初的初请失业金人数上升.

消费者信心上月骤降,因此前围绕预算赤字的纷争打压股市,并把美国推向了违约的边缘.之後美国债信评级遭到调降.

"对于债务上限纷争、评级下调及股市动荡,消费者的反应基本上就是捂紧钱包停止支出,"RBC Capital Markets的资深美国分析师Tom Porcelli说.

由于零售数据疲弱,野村证券将其对美国第三季经济成长率预估从2.6%下调至2.4%.

不过,美国主要股指摆脱了数据的影响而收高,之前欧洲领导人显示出采取行动遏制欧元区债务危机扩散的新的紧迫感.

美国经济增长上半年大幅放缓.这使得美国经济容易受到欧洲债务危机升级等冲击的影响,美国财长盖特纳周三敦促欧洲采取更积极的行动来解决问题.

欲浏览美国零售销售数据相关图表,请点选:(r.reuters.com/syk73s)

欲浏览美国抵押贷款相关图表,请点选:(r.reuters.com/tuk73s)

**衰退担忧**

消费者支出约占美国经济活动的三分之二,零售销售数据显示,第三季的前两个月消费者支出比许多预测者预期的要疲弱.

电子产品、汽油和食品销售增加被汽车、家具和服装销售减少所抵消.而在饭店和酒吧的支出亦下滑.

扣除汽车的零售销售仅较前月升0.1%.这与美国政府用来计算国内生产总值(GDP)的指标最为贴近.

周三公布的路透调查显示,分析师认为美国经济重陷衰退的可能性接近三分之一.很多分析师预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周二在开完为期两天的会议後,会公布刺激成长的新举措.

美国家庭仍在感受到2007-2009年衰退带来的痛苦.周二出炉的报告显示,美国贫困比率去年升至15.1%,至1993年来最高水准.而美国的贫困比率已经是发达国家中最高的.

企业亦感到拮据.百思买(Best Buy)(BBY.N)周二下调全年获利预估,称因经济不确定性.

政策制定者正努力应对这种疲弱状况.

美国总统奥巴马正游说国会批准他最近提出的就业刺激方案,但反对党共和党对该方案的部分内容提出严厉批评.

美联储主席贝南克已经暗示实行进一步货币刺激举措,不过该央行的三名决策者上个月对到2013年都维持低利率的承诺持有异议.

劳工部周三公布的报告显示,美国8月生产者物价指数(PPI)较前月持平,受到能源成本下降的抑制,这可能帮助避免让通胀成为实行更多货币刺激举措的拦路虎.

商务部另一份报告显示,美国7月企业库存增幅略低于预期,显示企业仍对未来的需求持谨慎态度.

"经济在很长时间内都将疲弱."Toys R Us执行长Jerry Storch说.(完)