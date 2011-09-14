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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 06:36 BJT

全球外汇市场9月15日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月14日(三)

2100 - 新西兰央行利率决议

2330 - 日本9月路透短观制造业景气判断指数

2350 - 日本资本流动数据

9月15日(四)

-- - 英国央行公布GfK NOP通胀态度调查结果

-- - 经济合作暨发展组织(OECD)公布2011年就业展望

-- - 2011年EUROFI金融论坛(至9月16日)

0700 - 欧洲央行执委会成员斯麦吉发表演说

0715 - 瑞士第二季工业订单

0730 - 瑞士央行政策决议

0730 - 欧洲央行执委会成员普雷特讲话

0800 - 意大利8月消费者物价指数(CPI)终值

0800 - 欧洲央行公布月报

0800 - 欧洲央行管委会委员莫尔许讲话

0830 - 英国8月零售销售

0900 - 欧元区8月通胀数据终值

0900 - 欧元区第二季就业

1030 - 欧盟执委会发布2011年最新经济展望

1115 - 瑞典央行副总裁艾柯姆讲话

1230 - 美国第二季经常帐

1230 - 美国8月CPI及核心CPI

1230 - 美国8月实质所得

1230 - 纽约联储9月制造业指数

1230 - 美国一周初请失业金报告

1245 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话

1315 - 美国8月工业生产/产能利用率

1400 - 费城联储9月制造业指数

1400 - IMF总裁拉加德讲话

1630 - 欧洲央行执委史塔克讲话

1745 - 美联储理事塔洛鲁讲话

1800 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德作证词陈述

1840 - 欧洲央行总裁特里谢讲话

2030 - 美联储一周资产负债情况

2200 - 美国SEMI半导体设备8月订单出货比

-- - 克利夫兰联储8月CPI中值

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 程琳;审校 戴素萍

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