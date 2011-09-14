全球外汇市场9月15日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月14日(三)
2100 - 新西兰央行利率决议
2330 - 日本9月路透短观制造业景气判断指数
2350 - 日本资本流动数据
9月15日(四)
-- - 英国央行公布GfK NOP通胀态度调查结果
-- - 经济合作暨发展组织(OECD)公布2011年就业展望
-- - 2011年EUROFI金融论坛(至9月16日)
0700 - 欧洲央行执委会成员斯麦吉发表演说
0715 - 瑞士第二季工业订单
0730 - 瑞士央行政策决议
0730 - 欧洲央行执委会成员普雷特讲话
0800 - 意大利8月消费者物价指数(CPI)终值
0800 - 欧洲央行公布月报
0800 - 欧洲央行管委会委员莫尔许讲话
0830 - 英国8月零售销售
0900 - 欧元区8月通胀数据终值
0900 - 欧元区第二季就业
1030 - 欧盟执委会发布2011年最新经济展望
1115 - 瑞典央行副总裁艾柯姆讲话
1230 - 美国第二季经常帐
1230 - 美国8月CPI及核心CPI
1230 - 美国8月实质所得
1230 - 纽约联储9月制造业指数
1230 - 美国一周初请失业金报告
1245 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话
1315 - 美国8月工业生产/产能利用率
1400 - 费城联储9月制造业指数
1400 - IMF总裁拉加德讲话
1630 - 欧洲央行执委史塔克讲话
1745 - 美联储理事塔洛鲁讲话
1800 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德作证词陈述
1840 - 欧洲央行总裁特里谢讲话
2030 - 美联储一周资产负债情况
2200 - 美国SEMI半导体设备8月订单出货比
-- - 克利夫兰联储8月CPI中值
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。