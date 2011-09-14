《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 112.41 -1.57 -1.38 5170890
搜狐 (SOHU.O) 74.98 +0.02 +0.03 1151498
网易 (NTES.O) 47.80 +0.95 +2.03 800226
百度 (BIDU.O) 147.48 +2.90 +2.01 7814989
亚信科技 ASIA.O 11.06 -0.19 -1.69 709909
侨兴环球电话 XING.O 1.00 +0.00 +0.00 173146
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.82 -0.14 -1.17 4402927
联电 (UMC.N) 1.91 -0.01 -0.52 841891
日月光 (ASX.N) 4.56 -0.04 -0.87 266110
矽品精密 (SPIL.O) 4.56 -0.06 -1.30 3241928
和信超媒体 (GIGM.O) 0.80 -0.00 -0.01 320773
友达 (AUO.N) 4.15 -0.11 -2.58 531116
中华电信 (CHT.N) 34.11 +0.02 +0.06 105103
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.21 +0.38 +1.16 1144815
香港
中华网 CHINA.O 1.24 +0.05 +4.20 63164
中国移动 (CHL.N) 51.62 +1.38 +2.75 530900
中国联通 (CHU.N) 21.97 +0.53 +2.47 585002
中国电信 (CHA.N) 65.42 +1.51 +2.36 51037
中芯国际 (SMI.N) 2.88 +0.15 +5.49 42712
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.18 -0.12 -2.79 3368
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。