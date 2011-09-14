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亚洲 | 2011年 9月 15日 星期四 07:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月14日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 112.41 -1.57 -1.38 5170890

搜狐 (SOHU.O) 74.98 +0.02 +0.03 1151498

网易 (NTES.O) 47.80 +0.95 +2.03 800226

百度 (BIDU.O) 147.48 +2.90 +2.01 7814989

亚信科技 ASIA.O 11.06 -0.19 -1.69 709909

侨兴环球电话 XING.O 1.00 +0.00 +0.00 173146

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.82 -0.14 -1.17 4402927

联电 (UMC.N) 1.91 -0.01 -0.52 841891

日月光 (ASX.N) 4.56 -0.04 -0.87 266110

矽品精密 (SPIL.O) 4.56 -0.06 -1.30 3241928

和信超媒体 (GIGM.O) 0.80 -0.00 -0.01 320773

友达 (AUO.N) 4.15 -0.11 -2.58 531116

中华电信 (CHT.N) 34.11 +0.02 +0.06 105103

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.21 +0.38 +1.16 1144815

香港

中华网 CHINA.O 1.24 +0.05 +4.20 63164

中国移动 (CHL.N) 51.62 +1.38 +2.75 530900

中国联通 (CHU.N) 21.97 +0.53 +2.47 585002

中国电信 (CHA.N) 65.42 +1.51 +2.36 51037

中芯国际 (SMI.N) 2.88 +0.15 +5.49 42712

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.18 -0.12 -2.79 3368

(完)

--整理 徐文焰

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