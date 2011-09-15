中国官媒呼吁欧盟尽快承认中国市场经济地位

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月14日电---新华社周三评论文章称，中国在欧洲债务危机显现时伸出援手，但後者在承认中国完全市场经济地位问题上裹足不前，缺乏应有的诚意与公平之心。

中国国务院总理温家宝周三在达沃斯论坛演讲时，也呼吁欧洲承认中国完全市场经济地位。该地位将有助于中国应对欧洲反倾销措施。

中国曾多次敦促欧盟承认中国市场经济地位，欧盟则称中国必须先达到一系列技术标准，方可获得市场经济地位。

新华社评论文章指出，全球金融危机和欧洲债务危机爆发後，中国购买了一些欧盟成员国的国债，紧急关头施以援手。

“但欧盟在承认中国完全市场经济地位问题上裹足不前，没有表现出应有的诚意与公平之心，实在令人遗憾。”

文章批评欧盟在玩拖延战术，以“贸易公平”之名行保护主义之实，到头来对欧盟也不利。

文章指出：“早日承认中国完全市场经济地位，是欧盟当前应该认真考虑的决断。”

“所以，早一天承认，就能多体现一分诚意，表达世界经济高度依存中的夥伴之谊。”（完）