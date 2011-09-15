〔全球经济〕美国财长盖特纳敦促欧盟加大行动力度解决危机

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透华盛顿9月14日电---美国财政部长盖特纳周三敦促欧洲领导人加大力度解决不断升级的债务危机,并称他们有这样做的财政和经济能力.
盖特纳对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称:"他们承认自己行动落後了,也意识到承诺背後将以更有力的行动来支持."两天后他就要史无前例地出席欧盟财长会议.
盖特纳试图树立起对欧洲解决债务危机和保护银行体系能力的信心.
他说道:"欧洲主要国家绝不可能放任自己的机构处于市场认为的风险当中.不可能."
欧洲领导人迟迟不能解决问题,连累到美国复苏并可能降低奥巴马明年连任的胜算,让奥巴马政府日感失望.
奥巴马对欧元区前景及其缺少统一的财政政策发出质疑,显然是态度更加强硬.他坦言自己并不认为目前为止救援希腊的举措起到了效果.
德国总理梅克尔周二试图淡化有关希腊可能违约并退出欧元区的言论.
"他们完全做出了承诺,也有这个财政和经济能力尽一切可能控制住局势."在2007-2009年金融危机高峰时期担任纽约联储总裁时,盖特纳曾协助起草了支撑主要银行和稳定金融体系的计划.
盖特纳将出席欧盟财长周五在波兰举行的非正式会议,预计届时他将敦促欧盟财长加快批准对救援资金的修订.(完)
--编译 程琳;审校 戴素萍
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